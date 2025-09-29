Otizmli öğrencilerin de misafir edildiği etkinlikte, çocuklar toprakla buluşmanın heyecanını yaşadı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin parkların daha etkin kullanılması ve İzmir’in eşsiz doğasının öğrenilerek keşfedilmesi amacıyla başlattığı Parkta Etkinlik Var projesi, hayatlara dokunmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen projenin sevilen etkinliklerinden biri olan “Tohumdan Sofraya” buluşmasında ekosistem ve toprak bilinci uygulamalı olarak tanıtılıyor. İnciraltı Terapi Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nde eğitim gören otizmli öğrenciler de diğer çocuklarla kaynaştı. Çocukların birçoğu ilk kez tohumu toprakla buluşturmanın heyecanını yaşadı.



Programda ilk olarak 50’nin üzerinde birbirinden özel tohumun tanıtımı yapıldı. İçlerinde atalık tohumların da yer aldığı tohumları ilk defa görme imkanı bulan miniklere tarımsal üretim, toprağın kullanımına ilişkin temel eğitimler verildi. Ardından tohumların toprakta sebze ve meyveye dönüşme süreci anlatıldı. Yetişen ürünleri tatma imkanı da bulan çocuklara sofraya gelen ürünlerden yine nasıl tohum elde edileceğinin bilgisi verildi. Ardından toprağın başına geçen çocuklar, saksılara bezelye tohumu ekti.



Çalışmalar hakkında bilgi veren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Şube Müdürlüğü Proje Görevlisi Eylem Yılmaz, “Parkta Etkinlik Var projesi, bu yıl hayata geçirdiğimiz bir proje. İzmir’in kırsalındaki ve kent içindeki parklarında etkinlikler düzenleyerek hem doğa hakkında bilgi almalarını hem de çeşitli etkinliklerle sosyalleşmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Bugün İnciraltı Terapi Bahçesi’ndeyiz. Tohumdan Sofraya etkinliği düzenliyoruz. Bu etkinlikte çocuklara, yetişkinlere tohumun hikayesini anlatıyoruz. Tohumun ekilmesi, fideye dönüşmesi, soframıza ulaşması ve tekrar tohum haline gelmesini deneyerek öğretiyoruz. Her salı günü, bir hafta İnciraltı Terapi Bahçesi’nde bir hafta ise Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda saat 16.00 ile 17.00 arasında etkinliğimiz yıl boyu devam edecek” şeklinde konuştu.



Etkinliğe her geçen gün talebin arttığını belirten Yılmaz, “Biz de gelen taleplere göre yeni etkinlikler planlıyoruz. Doğa etkinlikleri, doğa gözlem etkinlikleri, spor etkinlikleri, konser etkinlikleri gibi yeni programlarla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı olarak, parkların sadece bir dinleme alanı değil, aynı zamanda sosyalleşme alanı, öğrenme alanı, eğlenme alanı olmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.



Etkinliğe katılan öğrenci velisi Tala Çepni, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerini çok beğeniyorum. Biz yeni yeni gelmeye başladık. Kızım şu an çok mutlu. Ben de annesi olarak çok mutluyum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay’a özellikle engellilere verdiği destek için teşekkürlerimi sunuyorum. Maalesef toprak, tohum kalmadı bu zamanda. Çocuklarımız bilmiyordu. Bu çocuklar ürünlerin nasıl oluştuğunu bilmiyor. Burada bu bilgiler verildi. En azından onlar da toprakla haşır neşir oldular, bir meyvenin sebzenin nasıl yetiştiğini öğrendiler. Hepimiz ağaçlarımızın, meyvelerimizin, sebzelerimizin değerini bilmeliyiz” diye konuştu.



Zehra Yazıcı ise, “Çocuklarımız tohumla tanıştı. Nasıl sürdürülebilir tarım yapılır bunu öğrenmeye çalıştılar. Tohum nasıl toprağa ekilir, nasıl tohum alınır öğrendiler. Ata tohumlarını gördüler. Açıkçası ben de onların velisi olarak bilgilendim, çok hoşuma gitti. Çocuklarımızın da hoşuna gitti, güzel bir etkinlikti. Biz küçükken sokaklarda oynayarak büyüdük. Şimdi çocuklarımızı sokağa salabileceğimiz düzgün bir yeşil alan bile yok. Çocukların tarımla hiçbir ilgisi yok. Biz bile büyükler olarak yeni yeni tarımın değerini anlamaya çalışıyoruz. İnşallah bizler değerini bileceğiz yeni nesile de öğreteceğiz” dedi



Parkta Etkinlik Var projesi kapsamında İzmirliler, doğa ve kuş gözleminden konserlere, doğa yürüyüşünden spora, çevre temizliğinden tohuma kadar çeşitli etkinliklerde buluşarak keyifli vakit geçiriyor. Her salı düzenlenen Tohumdan Sofraya etkinliğinin yanı sıra belirlenen hafta sonlarında ise Çakalburnu Dalyanı Kuş Gözlem Etkinliği, Olivelo Yaşayan Parkı’nda Doğa Gözlem Etkinliği, Kültürpark Kuş Gözlem Etkinliği, çeşitli parklarda çevre temizliği etkinlikleri gibi çok sayıda etkinlik düzenlenmeye devam edecek. Ücretsiz düzenlenen etkinlikler İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından duyuruluyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ