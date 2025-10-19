Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nı birincilikle tamamlayarak kariyerinin üçüncü dünya şampiyonluğunu kazandı. Türk sporcu, sezon boyunca gösterdiği üstün performansla bir kez daha adını motosiklet tarihine yazdırdı.



Üçüncü Dünya Şampiyonluğu

Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike sezonunu zirvede tamamlayarak üçüncü kez dünya şampiyonu unvanını elde etti.

Daha önce 2021 ve 2023 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Razgatlıoğlu, bu başarısıyla Türkiye adına motor sporlarındaki en büyük başarılardan birine daha imza attı.

Sezon Boyunca Üstün Performans

Sezon boyunca rakiplerine büyük fark atan Toprak Razgatlıoğlu, hem sprint yarışlarında hem de ana yarışlarda elde ettiği galibiyetlerle puan tablosunun zirvesine yerleşti.

Şampiyonlukla birlikte kariyerindeki toplam yarış galibiyeti sayısını da artıran Razgatlıoğlu, Dünya Superbike tarihindeki en başarılı pilotlar arasındaki yerini güçlendirdi.

Türk Motor Sporları İçin Tarihi Zafer

Toprak Razgatlıoğlu’nun bu zaferi, Türk motor sporları tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Razgatlıoğlu, uluslararası arenada Türkiye’yi temsil etmeyi sürdürüyor.