Geleneksel topraklı tarıma kıyasla oldukça hızlı sonuçlar elde eden Kartal, marul üretim süresini 70 günden 26 güne, salatalık üretim süresini ise 60 günden 30 güne indirmeyi başardı.

Kartal'ın bu başarısı, bölgedeki tarımsal üretimde önemli bir dönüşümü tetikliyor. 2 yıl önce 1 dönüm arazide topraksız sulu tarım yöntemini uygulamaya başlayan Kartal, ilk olarak marul yetiştiriciliğiyle başladı ve daha sonra salatalık üretimine geçti. Artan talep ve başarılarıyla birlikte, bölgedeki diğer kadın çiftçilere de ilham olmaya başladı.

Kendini geliştiriyor

Hanife Kartal'ın girişimciliği sadece üretim yöntemiyle sınırlı kalmıyor. Tarım alanında daha fazla bilgi sahibi olmak amacıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksekokulu'nda Organik Tarım programına katılarak kendini geliştirmeye devam ediyor.

Topraksız sulu tarım yöntemiyle elde ettiği başarılar, sadece bölgesel değil, tarımsal üretimde verimliliği artırmak isteyen herkes için de ilham verici nitelikte.