Bath Üniversitesi'nde oluşturulan bu yenilikçi teknoloji, sürdürülebilir enerji alanında önemli bir adım olarak görülüyor.

Bactery teknolojisi ve tarım sektörüne etkisi

Bactery'nin geliştirdiği bu yeni enerji kaynağı, özellikle tarım sektöründe kullanılan sensörler ve Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarına enerji sağlama konusunda devrim niteliğinde bir çözüm sunuyor. Geleneksel yöntemler genellikle değiştirilmesi gereken tek kullanımlık piller veya maliyetli ve engelleyici kablolar gerektiriyor. Bactery'nin bakteri pili, bu yöntemlere göre daha pratik ve uygun maliyetli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Üstelik bu pil, tamir veya ayar gerektirmeden 25 yıldan fazla dayanma potansiyeline sahip.

Profesör Mirella Di Lorenzo, The Independent'a yaptığı açıklamada, çiftçilerin verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek ve mahsulü en üst düzeye çıkarmak için veri toplamanın önemine giderek daha fazla değer verdiğini belirtti. Di Lorenzo, "Sensörlere güç sağlamak için sürdürülebilir bir yol yaratarak ve onları her zaman açık, ucuz, az bakım gerektiren ve düşük etkili hale getirerek bu verileri üretmenin önündeki engelleri kaldırıyoruz" dedi.

Bactery'nin ilk konsept ve uygulamaları

Toprak Mikrobiyal Yakıt Hücrelerinin (MFC) bir geliştirmesi olan bu yenilenebilir enerji pilleri, topraktaki mikroorganizmalarda meydana gelen doğal süreçlerden elektrik üretiyor. Araştırmacılar, 2019 yılında geliştirdikleri ilk konseptlerden birini Brezilya'daki bir balıkçı köyünde başarıyla test ettiler ve burada bir su filtreleme sistemine güç sağlamak için kullandılar.

Dr. Ben Betcalfe, bu teknolojinin sadece ilk uygulaması olduğunu ve temiz enerji üretmenin yenilikçi ve sürdürülebilir bir yöntemi olarak birçok alanda kullanılabileceğini vurguladı.

Gelecek planları ve ticari ürün lansmanı

Bactery, ticari bir ürünün 2026'ya kadar piyasaya sürülmesini hedefliyor. Şirket, küçük ölçekli üretime geçmek için gelecek yıl içinde ürünü geliştirmeyi umuyor. Dr. Jakub Dziegielowski, bu ürünü geliştirme sürecinin zorlu ancak ödüllendirici bir deneyim olduğunu belirtti ve şirketin tarımda ve diğer sektörlerde olumlu bir fark yaratma potansiyelinden heyecan duyduğunu ifade etti.