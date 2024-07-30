Yapılan yeni bir araştırma, düzenli olarak topuklu ayakkabı giymenin yürüyüş verimliliğini artırabileceğini ortaya koydu. 14 haftalık bir çalışma sürecinde, hem kadın hem de erkek katılımcıların topuklu ayakkabı giymesi, yürüyüş tarzlarında önemli değişikliklere yol açtı. Çalışma, topuklu ayakkabının geleneksel inançların aksine, sorun yaratmadığını, aksine giyenlerin hem topuklu hem de düz ayakkabılarla daha iyi ve verimli yürüyüşçüler haline geldiğini gösterdi.

Topuklu ayakkabılar antrenman aracı olabilir

Araştırmanın lideri Texas Üniversitesi'nden yardımcı profesör Owen Beck, yüksek topuklu ayakkabıların, hareketlilik sorunları yaşayan bireyler veya sporcular için bir antrenman aracı olarak kullanılabileceğini belirtti. Daha önceki araştırmalar, uzun süreli topuklu ayakkabı kullanımının insanların yürüme şeklini önemli ölçüde değiştirebileceğini göstermişti.

Önceki araştırmaların kısıtlılığı

Avustralya'da yapılan bir araştırmada, yüksek topuklu ayakkabı giyen kadınların, düz ayakkabı giyenlere göre daha kısa ve hızlı adımlarla yürüdüğü bulunmuştu. Ancak bu çalışma, erkek katılımcıları içermediği gibi, alt bacak kasları üzerindeki etkileri de araştırmamıştı.

Araştırma detayları ve bulgular

Beck ve ekibi, sağlıklı genç erkekler ile topuklu ayakkabı kullanmayan kadınları inceledi. Araştırmada, katılımcılara özel olarak tasarlanan yüksek topuklu ayakkabılar verildi ve 14 hafta boyunca giydirildi. Yürüyüş verimliliği, katılımcıların baldır kasları ve aşil tendonları üzerindeki etkiler ultrason ve diğer tekniklerle değerlendirildi. Sonuçlar, topuklu ayakkabı giyenlerin, yürüyüş verimliliklerinin arttığını ve metabolik açıdan daha ekonomik hale geldiğini gösterdi.

Hız ve verimlilikte artış

Araştırmanın bulguları, özellikle hareketlilik kaygısı yaşayan yaşlı bireyler için önemli olabilir. Beck, topuklu ayakkabı kullanımının aşil tendonlarını sertleştirebileceğini ve bacakları yeniden şekillendirebileceğini belirtti. Sertleşen aşil tendonları, her adımda daha fazla enerji kazandırarak, zamanla koşu verimliliğini ve hızını artırabilir.