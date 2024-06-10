AK Parti'nin hazırladığı 'Torba Kanun'un içinde yer alacak konular belirginleşmeye başladı. İddiaya göre, doğalgaz faturalarının gelire göre fiyatlandırılmasına ve vergi sisteminde bazı muafiyetlerin kaldırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılacak.

Geçen yılın nisan ayından itibaren başlatılan 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulaması 1 Mayıs'ta sona erdi. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, 'Torba Kanun' kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni bir çalışma başlatma kararı aldı. Bu minvalde ödemelerde "dar gelirli" ile "zengin" için farklı tarifeler uygulanması gündemde. Kaynakların aktardığına göre, tüketiciler kullandıkları kadar faturalandırılacak. Gelir seviyesi yüksek olan kişiler ise 5 bin lira fatura geldiyse 5 bin lirayı ödeyecek.

Cari açık var; enerjide yatırımcıya yeni kurallar getirilecek

'Torba Kanun'da enerji konusunun da yer aldığına dikkat çekildi. AK Parti kaynaklarının aktardığına göre yenilenebilir enerji kaynakları konusunda yatırımcılara yeni kurallar getirilecek. Bunun amacı ise şöyle açıklandı:

"Yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmak için devletten destek alan, ruhsat verilen veya çeşitli tahsisler yapılan yatırımcıların bu destekleri suistimal etmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Eğer yatırım belli bir oranda ilerlememişse yatırım iptal edilecek. Hedefimiz bu alanda yatırımları hızlandırmak ve artırmak. Çünkü Türkiye’deki cari açıkta en büyük kalemi enerji oluşturuyor."

'Torba Kanun'da iddiaya göre, vergi mevzuatında yer alan ve ekonomiye bir katkısı olmadığı değerlendirilen bazı muafiyetlerin kaldırılması gündeme gelecek.