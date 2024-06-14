Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir'in makam odasında dinleme cihazı bulundu. Başkan Demir, bu durumu sosyal medya hesabından paylaşarak dikkat çekti. Paylaşımında dinleme cihazının fotoğrafını yayınlayan Demir, atalarının "Ekşi yemedim ki karnım ağrısın" sözünden esinlendiğini belirterek, cihazı bir ay boyunca masasında tutacağını söyledi.

1 ay boyunca masasında tutacak

Başkan Demir'in paylaşımı kısa sürede dikkat çekti ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Dinleme cihazının ne zaman ve nasıl bulunduğu hakkında detaylı bilgi verilmezken, Demir'in bu olaya esprili bir yaklaşım sergileyerek sosyal medya üzerinden paylaşım yapması ilgi çekti.

Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Atalarımızın 'Ekşi yemedim ki karnım ağrısın' diye bir sözü var. Ben de bu cihazı bir ay boyunca masamda tutacağım. Meraklılarına duyurulur." Başkanın bu kararı, kamuoyunda olumlu tepkiler aldı ve sosyal medyada geniş şekilde paylaşıldı.