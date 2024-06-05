Torbalı Belediyesi Çocuk Korosu İkinci Konseriyle Büyük Beğeni Topladı!

Torbalı Belediyesi'nin çocuk korosu, ikinci kez sahne aldı ve unutulmaz bir performans sergiledi. "Kendileri küçük, adımları büyük" sloganıyla sahne alan dev çocuk korosu, uzun bir çalışmanın ardından Koro Şefi Sedat Çetiner önderliğinde muhteşem bir konser sundu.

Koro Şefi Sedat Çetiner'in yönettiği çocuk korosu, izleyicilere keyifli anlar yaşattı ve büyük alkış topladı. Seyirciler, minik sanatçıların performansıyla büyülendi ve unutulmaz bir gece geçirdi. Torbalı halkı, çocuk korosunun etkileyici performansına büyük ilgi gösterdi ve memnuniyetlerini dile getirdi.

Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Torbalı Belediyesi Başkan Yardımcısı Kadir Gözütok ve diğer ilçe yöneticileri de gece boyunca konseri izleyerek destek verdiler.

Koro Şefi Sedat Çetiner, çocuk korosunun geleceğin sanatçıları olduğunu vurgulayarak, Torbalı halkının ve belediyenin desteğinden memnuniyetini dile getirdi. Ayrıca, yeni sezonda da farklı projelerle halkın karşısına çıkmayı planladıklarını belirtti.

Veliler, çocuklarının performansını gururla izlerken, çocuklar da sahnede olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadılar. Çocuklar, koroya katılmalarının kendilerini daha mutlu ve sosyal hissettirdiğini ifade ettiler.

Torbalı Belediyesi Çocuk Korosu'nun başkanı Şebnem Kaya, koronun hızla büyüdüğünü ve yeni sezonda harika sürprizlerinin olduğunu belirtti. Kaya ayrıca, belediyeye ve tüm destekçilere teşekkür etti.

Çocuklar ise, müziği sevdiklerini ve sahnede olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, Koro Şefi Sedat Çetiner'e teşekkür ettiler.

Torbalı Belediyesi Çocuk Korosu'nun ikinci konseri, müzik dolu ve unutulmaz bir geceye dönüşerek, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Torbalı Belediyesi Çevre Haftası'nda Geri Dönüşüm Bilincini Artıracak Anlamlı Bir Etkinlik Düzenliyor

Torbalı Belediyesi, Çevre Haftası kapsamında geri dönüşüm bilincini yaygınlaştırmak ve çevre dostu uygulamaları teşvik etmek amacıyla önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. 6 Haziran Perşembe günü, saat 10.00 ile 13.00 arasında gerçekleştirilecek olan 'Çevre Haftası Şenliği', Torbalı BKM arkasındaki çim alanda düzenlenecek. Tüm Torbalı halkının davetli olduğu etkinlik, çeşitli etkinliklerle dolu coşkulu bir kutlamaya ev sahipliği yapacak.

Atık Pil ve Bitkisel Yağ Getirenlere Ödül Verilecek

Etkinlik kapsamında, geri dönüşüm bilincini artırmak için çeşitli atölye çalışmaları düzenlenecek. 'Eski Tişörtünü Getir, Çantanı Götür' atölyesi ve tohum topu atölyesi gibi interaktif etkinliklerle katılımcılar eğlenceli vakit geçirecekler. Ayrıca, atık pillerini getiren vatandaşlar özel sertifikalarla ödüllendirilecek. 5 litre bitkisel atık yağ getirenler ise sıvı sabun hediyesi kazanacaklar. Şenlik alanında ayrıca atık materyal sergisi kurulacak ve fidan dağıtımı gerçekleştirilecek. Müzik dinletileri ile renklendirilecek etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir Örnek Bir Hareketle Aracını Belediyeye Bağışladı

Torbalı Belediye Başkanı seçilen Övünç Demir, göreve başladıktan hemen sonra kişisel aracı Audi A6'yı belediyeye makam aracı olarak bağışladı. Ayrıca, mevcut makam aracının satışı için talimat verdi.

Demir, mazbatasını alarak görevine resmen başladıktan sonra Torbalı Adliyesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada, gelen her vatandaşla kucaklaşıp tebrikleri kabul ederken, halka hitap etti. İsrafı sonlandıracağını belirten Demir, kişisel aracını belediyeye bağışlayarak makam aracı olarak kullanacağını açıkladı.

Başkan Demir, "Daha önce örneği var mı bilmiyorum: Ben arabamı belediyeye bağışlıyorum. Makam arabasına binmeyeceğim, kendi aracıma bineceğim. Ülkenin bunlara ihtiyacı var. Torbalı'da biz bir ittifak kuracağız dedik. İttifak ille masalarda, siyasi partilerle kurulmaz; ittifak içtenlikle kurulur. Bir kırmızı çizgisi olur ittifakın ama bizim iki kırmızı çizgimiz vardı. Birinci kırmızı çizgimiz cumhuriyet, ikinci kırmızı çizgimiz de Mustafa Kemal Atatürk dedim. Kimseye iş sözü vermedim. Kimseye müdürlük vaadi vermedim. 3 tane fazla oy alacağım diye belediyenin geleceğini tehlikeye atmadım. Kimseye ihale sözü vermedim. Tertemiz geldik. Meclis üyelerimizle kimseye eyvallahımız yok. Doğru neyse o şekilde yönetmeye geldik" şeklinde konuştu.