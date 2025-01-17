Torbalı Belediyesi, çocukların sömestr tatilini eğlenceli ve verimli bir şekilde geçirebilmeleri için "Sömestr Şenliği" etkinliği düzenliyor. 17-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek bu etkinlik, çocuklara unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sunacak.

15 gün boyunca dolu dolu etkinlikler olacak

Torbalı Belediyesi, sömestr tatilinde çocuklara özel bir program hazırladı. Tiyatro oyunları, atölyeler, çocuk yogası, zumbalar ve film gösterimleri gibi birçok etkinlik, her gün çocuklarla buluşacak.

Etkinliklerin ilki, bugün Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelenecek "Hayal Kasabası" isimli tiyatro oyunu ile başlayacak. İki seans olarak gerçekleştirilecek bu tiyatroya çocukların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Başkan Demir’den çocuklara karne hediyesi

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, çocuklara özel hazırlanan etkinlik programıyla ilgili olarak, “Değerli öğrencilerimiz, eğitim yılının ilk dönemini başarıyla tamamladınız. Tatilinizi eğlenceli ve verimli geçirmek için iki hafta sürecek renkli bir etkinlik takvimi hazırladık. Hepinizi etkinliklerimize davet ediyoruz,” dedi. Etkinlikler hakkında günlük duyurular, Torbalı Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.