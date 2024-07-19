Torbalı Belediyesi İzmir'de Bir Ilki Gerçekleştirdi

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, engelli bireylerin sosyal yaşama daha fazla katılabilmeleri için anlamlı projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Başkan Demir, İzmir'de ilk olma özelliği taşıyan havuz asansörünü Aquapolis tesislerine kurdurarak büyük bir adım attı.

Engelliler için yenilikçi proje

Göreve gelir gelmez Engelli Birimi’ni kuran ve engelliler için araç ve otopark oluşturan Başkan Demir, geçtiğimiz ay da Down Sendromluların çalışabileceği Kırmızı Kafe’yi hizmete açmıştı. Şimdi ise fiziksel engelli bireylerin Aquapolis tesislerini daha rahat kullanabilmeleri için havuz asansörü kurduran Demir, engelli bireylerin sosyal ve sportif faaliyetlere katılımını artırmayı hedefliyor.

Dün itibariyle kullanılmaya başlanan havuz asansörü, Torbalı ve çevre bölgelerde yaşayan engelli bireylerin yoğun ilgisini çekiyor. Bu yenilikçi uygulama sayesinde engelli vatandaşlar, yazı daha rahat ve ferah bir şekilde geçirebilecek.

Başkan Demir’in açıklamaları

Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Başkan Övünç Demir, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Nüfusun yüzde 10’unu oluşturan engellilerimiz, bildiğiniz gibi sosyal hayata karışmakta sıkıntılar yaşıyor. Biz de bu sıkıntıların farkındayız ve bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Sadece sokak, park gibi yaşam alanları değil, yüzme gibi sportif faaliyetler de engelli kardeşlerimiz için lüks olmamalı. Bu doğrultuda, alanında uzman sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak Engelli Birimi’ni kurduk. Hayata geçirdiğimiz Kırmızı Kafe ile engelli kardeşlerimizi istihdam ederek Türkiye’ye örnek olduk. Belediye hizmet binamız önüne engelli aracı ve otopark koyarak da önemli bir farkındalık yarattık. Şimdi ise İzmir’de ilk ve tek olan havuz asansörümüzü hizmete kazandırdık. Aquapolis tesislerimizde bugünden sonra bedensel engelli hemşerilerimiz yazı daha ferah geçirecek.”