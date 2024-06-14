Belediye yetkilileri, “böcek” olarak tabir edilen dinleme cihazının bulunduğunu fark ederek durumu Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Olay Yeri İnceleme ekipleri, belediye binasına gelerek detaylı incelemelerde bulundu.

Ekipler, özellikle Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ve Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Gözütok’un ortak kullandığı çalışma odasında yoğunlaştı. Burada parmak izi incelemesi yapan ekipler, cihazın nasıl ve ne zaman yerleştirildiğini araştırdı. İncelemelerini tamamlayan ekipler, belediye binasından ayrılırken olayla ilgili soruşturmanın devam edeceğini belirtti.