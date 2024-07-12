Torbalı Belediyesi, hayvanların korunması ve bakımı konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ve Hayvan Arama Kurtarma Derneği Başkanı Sibel Altun’un katılımıyla imzalanan protokol, afetlerde kurtarılacak hayvanların tedavisi, geçici bakımı, sahiplerinin bulunması veya yeniden sahiplendirilmesi hususunda önemli bir iş birliğini içeriyor.

Türkiye’de bir ilk: Hayvan Kurtarma Tatbikatı

Protokol kapsamında, Hayvan Arama Kurtarma Derneği belediye personeline eğitimler vererek afet anlarında hızlı ve etkili müdahale sağlanmasını amaçlıyor. Ayrıca, kısa süre içinde Türkiye'de bir ilk olacak Hayvan Kurtarma Tatbikatı düzenlenecek. Dernek Başkanı Sibel Altun, “Bu protokol sayesinde, olası afetlerde can dostlarımıza en hızlı şekilde müdahale edebileceğiz. Torbalı Belediye Başkanımız Sayın Övünç Demir’e duyarlılığı için teşekkür ederiz” dedi.

Canbulans ile hızlı müdahale

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, “Göreve gelir gelmez başlattığımız ‘Canbulans’ projemizle can dostlarımıza hızlı müdahale sağlıyoruz. Şimdi de Hayvan Arama Kurtarma Derneği ile imzaladığımız bu protokolle, afetlerde hayvanlarımızın tedavi ve bakımı konusunda önemli bir adım attık. Torbalı Belediyesi olarak can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.