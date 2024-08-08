Torbalı Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik projelerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Övünç Demir’in liderliğinde, can dostların daha iyi koşullarda yaşaması için önemli bir adım daha atıldı. Torbalı Belediyesi, yeni bir "Doğal Yaşam Alanı" oluşturma çalışmalarına başladı.

Can dostlar için yeni yaşam alanı

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, hayvanların yaşam kalitesini artırmak amacıyla çeşitli projeleri hayata geçirdi. Bu projeler arasında "Canbulans" gibi önemli girişimler bulunuyor. Şimdi ise, Torbalı Belediyesi, can dostların daha rahat yaşamını sağlamak için Doğal Yaşam Alanı oluşturacak. Bu alan, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün üst kısmında yer alacak ve gönüllü hayvanseverlerle işbirliği içinde kullanılacak.

Temel ihtiyaçlar belediye tarafından karşılanacak

Projenin hayata geçmesiyle, can dostlarının temel ihtiyaçları belediye tarafından karşılanacak; tedavi ve mama gibi hizmetler belediyeye, gezdirme ve oyun oynama gibi görevler ise gönüllülerin sorumluluğunda olacak. Bu alan, can dostların doğal bir ortamda yaşamalarını ve yerinde sahiplendirilmelerini sağlayacak.

Sokaktaki canların durumu iyileşiyor

Torbalı Belediyesi, sokak hayvanlarının durumunu iyileştirmek için hayvan dernek temsilcileri ve hayvanseverlerle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, TBMM’den çıkan yeni yasa çerçevesinde yapılabilecek çalışmalar ve sokak hayvanlarının mevcut durumu üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Gözütok, CHP Meclis Üyesi Semiha Memiş Saraç ve diğer yetkililer katıldı.

Hayvanseverlerden teşekkür

Toplantıda, yeni yasanın uygulanması ve hayvanseverlerle işbirliği konuları ele alındı. Kadir Gözütok, yasa sonrası bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve gönüllülerle birlikte süreci yönetmek için Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün üst bölümünde yeni bir alan hazırladıklarını belirtti. Semiha Memiş Saraç ise CHP olarak sokak hayvanları için bir komisyon kurulması önergesinde bulunduklarını açıkladı. Hayvanseverler, Torbalı Belediyesi’nin can dostlarına gösterdiği hassasiyet için teşekkür etti. Toplantı, karşılıklı fikir alışverişi ve işbirliği ile sona erdi.