Torbalı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 7/24 çalışarak ilçeyi daha yeşil ve yaşanabilir hale getirmeyi hedefliyor. İlçe genelinde park ve bahçelerin bakımını yapan ekipler, son olarak Ertan Ünver İkinci Koruluk’ta yoğun bir çalışma başlattı.

İkinci Koruluk’ta yenileme seferberliği

Torbalı Belediyesi, ilçenin çeşitli bölgelerinde yer alan park ve bahçelerin bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Ertan Ünver İkinci Koruluk’ta başlayan yenileme çalışmaları, parkın daha kullanışlı ve estetik hale getirilmesini hedefliyor. Belediye ekipleri, parka onlarca yeni ağaç dikerek yeşil alanı genişletirken, peyzaj düzenlemeleri ve uzayan otların kesimi gibi rutin bakım işlemlerini de titizlikle sürdürüyor.

Süs havuzu ve kamelyalar yenileniyor

Uzun yıllardır atıl durumda olan süs havuzunun tadilat ve onarım çalışmalarında sona gelindi. Kısa süre içerisinde kullanıma açılması planlanan havuz, parkın estetik görünümüne katkı sağlayacak. Ayrıca, parkta bulunan kamelyaların boyama işlemleri tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Amfi tiyatro ve dükkanlar

Parkın bir diğer önemli bölümü olan amfi tiyatronun alt kısmında yer alan dükkanların tadilat işlemleri de büyük bir titizlikle yürütülüyor. Bu çalışmalar tamamlandığında, dükkanlar sivil toplum kuruluşlarına tahsis edilerek, parkın sosyal ve kültürel aktiviteler için daha aktif kullanılmasına olanak sağlanacak.

Başkan Demir’den açıklama

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, park yenileme çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, “Daha yaşanabilir Torbalı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin dört bir yanında yer alan parklarımızda seferberlik başlattık. Bütün parklarımızı yenileyerek daha kullanışlı bir hale getireceğiz. İkinci Koruluk da her gün yüzlerce vatandaşımızın kullandığı bir park. Buradaki peyzaj düzenlemelerimizi gerçekleştirdik. Ayrıca süs havuzumuz da kısa süre içerisinde hizmete girecek. Torbalı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.