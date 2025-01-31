Torbalı Belediyesi, mali disiplin sağlamak ve yatırım önceliklerini hayata geçirmek amacıyla kamucu finans ve varlık yönetimi modeliyle önemli bir adım attı. Belediye Başkanı Övünç Demir'in öncülüğünde gerçekleştirilen taşınmaz satışı, borçların önemli ölçüde azaltılmasını sağladı. İhale sürecinin canlı yayınla yapılması, ilçede şeffaf yönetim anlayışının bir örneği olarak dikkat çekti.

212 milyon TL’lik gelir sağlandı

Dün gerçekleşen ilk etap taşınmaz satışlarında Torbalı Belediyesi, toplamda 212 milyon 472 bin TL gelir elde etti. Bu gelirin 73 milyon 60 bin TL’si belediyenin mevcut borçlarına mahsup edilirken, 139 milyon 412 bin TL’lik kısmı ise normal satışlarla sağlandı. Başkan Övünç Demir, bu satışların yapılmaması durumunda belediyenin yıllık gelirinin sadece 56 milyon 871 bin TL olacağını, ancak borçların faizleri ve masraflarının yıllık 139 milyon 471 bin TL'yi bulacağını belirtti. Bu hesaplamalarla, belediye 82 milyon 599 bin TL tasarruf sağlamış oldu.

İkinci ve üçüncü etap planları

Torbalı Belediyesi, kamucu finans modelini bir adım daha ileri taşıyor. İkinci etapta, yüksek faizli borçların düşük faizli kredilere çevrilmesiyle enflasyon karşısında borç yükü hafifletilecek ve yatırım maliyetleri düşürülecek. Üçüncü etapta ise ilçede gelir getirici projeler hayata geçirilecek. Bunlar arasında toplu konut projeleri, meydan projesinin tamamlanması, yeni dükkanların belediye envanterine eklenmesi ve katlı pazar yeri gibi projeler yer alıyor. Ayrıca, yarım kalan belediye binasının tamamlanması da hedefler arasında.

Belediyenin mali durumu

Torbalı Belediyesi, kamucu finans modelinin yanı sıra şeffaf yönetim anlayışını da her alanda uyguluyor. İhale süreçlerinin canlı yayınla yapılması, mali şeffaflığın göstergesi olarak öne çıkarken, belediye 1 Nisan 2024 itibariyle 381 milyon 121 bin 856 liralık bir borcun azaldığını duyurdu. Başkan Demir, "Doğru yoldayız. Kamucu finans ve bilimsel varlık yönetimiyle şehrimize değer katacağız" dedi.