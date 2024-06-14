Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir'in girişimiyle, Pancar Mahallesi'nde uzun süredir atıl durumda olan alana 72 saat içinde Aile Çay Bahçesi ve Park kazandırıldı. Başkan Demir'in Pazartesi günü verdiği talimat üzerine, Perşembe günü yapılacak halk buluşmasına yetiştirilmesi için gece gündüz demeden çalışan belediye ekipleri, başarılı bir şekilde projeyi tamamladı.

Aile Çay Bahçesi ve Park

Açılışı dün gerçekleşen Aile Çay Bahçesi ve Park, mahalle sakinlerinin büyük ilgisiyle karşılandı. Alanda, 150 metrekarelik su havuzu, 2 bin 500 metrekare çim alan, çocuk oyun parkı, boylu çınar ağaçları ve Türkiye Voleybol Federasyonu kriterlerine uygun plaj voleybol sahası bulunuyor. Bu alanın mahalle sakinlerinin aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirebileceği bir etkinlik alanı olarak düzenlenmesi, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

72 saat yoğun çalışma

Açılış töreninde konuşan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "Tam 72 saat içinde üstün bir gayretle hayata geçirdiğimiz Pancar Aile Çay Bahçesi ve Parkı'nı halkımızın kullanımına açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte emeği geçen bütün personellerimize teşekkür ediyorum. 'Torbalı'ya ne yapılıyorsa Pancar'a da olacak' sözümüzü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm hemşehrilerime hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Torbalı Belediyesi'nin Pancar Mahallesi'ne sağladığı bu hizmet, bölgenin yaşam kalitesini artırmaya yönelik atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.