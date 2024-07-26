Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, 31 Mart yerel seçimlerinde göreve geldikten sonra geçen 100 günlük sürede yapılan hizmetleri İsmail Uygur Kültür Merkezi'nde düzenlenen lansman toplantısında paylaştı. Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri, CHP il ve ilçe yöneticileri, belediye bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve Torbalılı vatandaşlar katıldı.

"Mali disiplin ve hizmet odaklı çalışıyoruz"

Başkan Demir, 100 günlük sürede mali disiplini sağlamanın yanı sıra önemli hizmetlere imza attıklarını belirtti. "Belediyeyi 1 milyar 200 milyon TL’lik borçla devraldık ve 3 ayda 205 milyon TL borç ödedik, bu da toplam borcun yüzde 17’si" diyen Demir, mali disiplinin sağlanması ve hizmetlerin aksamaması için titizlikle çalıştıklarını vurguladı.

Torbalı’nın yeni 100’ü

Başkan Demir, ilk 100 günün hizmetlerini ve projelerini 15 başlıkta anlattı. 60 mahallede halk buluşmaları gerçekleştirerek öncelikli sorunları tespit ettiklerini ifade eden Demir, kişi başına düşen yeşil alan miktarını kısa sürede 6 metrekareye çıkardıklarını ve yarım kalan meydan ve yeni belediye binası projelerinin tamamlanacağını söyledi.

İller bankası kesintisi ve hükümete çağrı

Torbalı’nın ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Başkan Demir, İller Bankası’ndan belediyeye düşen payın büyük kesintilerle geldiğini ve bu durumun belediyeyi zor durumda bıraktığını dile getirdi. Hükümete pozitif ayrımcılık çağrısında bulunan Demir, "Torbalı en fazla vergi veren ilçeyse, hakkını Torbalılara verin" dedi.

Torbalı’da yeşil alan ve altyapı çalışmaları

Başkan Demir, yeşil alan miktarını artırmak için ciddi bir ağaçlandırma ve yeşillendirme projesi yürüttüklerini ve bu sayede kişi başına düşen yeşil alan miktarını 6 metrekareye çıkardıklarını ifade etti. Ayrıca, ihtiyaç duyulan yolların asfaltlanmasına devam ettiklerini ve mali disiplinin oturmasının ardından ara sokaklara kadar asfalt dökeceklerini belirtti.

Şeffaflık ve sorumluluk

Demir, şeffaf bir yönetim anlayışı benimsediklerini, yetimin hakkını kimsede bırakmayacaklarını ve yapılan tüm çalışmaların halkla paylaşılacağını söyledi. Seçimden sonra ortadan kaybolmayacağını belirten Demir, "Sokakta geziyoruz ve gün içinde yapılanları gece 2-3 kez kontrol ediyorum. Torbalı’nın hak ettiği yere gelmesi için böyle bir mesaide olmamız gerek" dedi.

"Can dostlarımıza zarar verilmesine izin vermeyiz"

Başkan Demir, sokak hayvanlarına kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceklerini ve bu konuda hassasiyetle çalıştıklarını belirtti. Özbey’de barınaklarının bulunduğunu ve bu alanı genişlettiklerini ifade eden Demir, sokak hayvanlarının güvenliğinin sağlanacağını söyledi.

Başkan Övünç Demir, Torbalı’nın hak ettiği yere gelmesi için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, hizmet dolu bir dönemin devam edeceğini vurguladı. Lansman toplantısı, Torbalı Belediyesi’nin yeni dönem hizmetlerinin anlatıldığı video gösterimiyle sona erdi.