Torbalı Devlet Hastanesi’nde görevli bir başhekim yardımcısı, görev sırasında bir hemşireye hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mahkeme tarafından cezalandırıldı. Sanığa 6 bin 820 TL adli para cezası verilirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) ve 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine karar verildi.

Olayın detayları

Olay, Torbalı Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Başhekim yardımcısı, görev sırasında hemşire ile yaşadığı bir tartışmada “gerizekalı” ifadesini kullanarak hakaret etti. Söz konusu davranış, hemşirenin onurunu kırıcı nitelikte bulunurken, iş yeri huzurunu bozucu ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini olumsuz etkileyici olarak değerlendirildi.

Mahkeme kararı ve ceza

Türk Ceza Kanunu kapsamında hakaret suçu olarak değerlendirilen davada mahkeme, başhekim yardımcısına şu kararları verdi:

6 bin 820 TL adli para cezası,

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB),

5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri.

Bu karar, sağlık çalışanlarına yönelik psikolojik şiddet ve hakaret vakalarında emsal teşkil ediyor.

Uzman görüşü

Hukuk uzmanları, bu tür olayların sağlık sektöründe iş yeri huzurunu bozduğunu ve çalışanların motivasyonunu olumsuz etkilediğini belirtiyor. Ayrıca verilen cezanın, benzer davranışlarda bulunan sağlık çalışanı veya yöneticilere karşı caydırıcı etkisinin olacağı ifade ediliyor.

Toplumsal önemi

Sağlık çalışanlarının iş yerinde maruz kaldığı hakaret ve psikolojik şiddetin önlenmesi, sağlık hizmetlerinin verimliliği ve çalışan güvenliği açısından kritik önem taşıyor. Bu dava, hem sağlık sektöründe disiplin ve etik anlayışının korunması hem de çalışan haklarının korunması açısından önemli bir örnek olarak değerlendiriliyor.