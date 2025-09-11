İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, hastanedeki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın Mutfak Erzak Deposunda Başladı

Yangının, hastanenin 6. katında mutfak erzak deposu olarak kullanılan alanda çıktığı belirlendi. Saat 08.50 sıralarında başlayan yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgeye 7 arazöz, 2 merdivenli araç, 1 kurtarma aracı ve çok sayıda personel yönlendirilerek, yangının diğer katlara ve servislere sıçraması engellendi.

Hastalar Güvenli Bölgeye Alındı

Yangın müdahalesi sürerken, hastanede bulunan hasta ve refakatçiler güvenlik amacıyla dışarı çıkarıldı. Tahliye işleminin ardından yangın yaklaşık 20 dakika içerisinde kontrol altına alındı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Ekiplerin yangın sonrası soğutma çalışmaları sürerken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yetkililer, hastanede normal sağlık hizmetlerinin kısa süre içerisinde yeniden başlayacağını açıkladı.