Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Torbalı'daki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada gerçekleşen patlamada hayatını kaybedenler için başlatılan soruşturma, Türkiye gündeminin önemli konularından biri haline geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayın detayları ve soruşturma süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir lokantada meydana gelen patlama, şehirde endişe ve üzüntü yarattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlamanın ardından soruşturma başlatıldığını ve adli sürecin titizlikle yürütüldüğünü açıkladılar. İki Cumhuriyet savcısı, olayın aydınlatılması için görevlendirilmiş durumda.

Cevdet Yılmaz'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve yaralıların acil şifalarını temenni etti. Yılmaz, olayın aydınlatılması için başlatılan soruşturmanın önemine vurgu yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Değerlendirmesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın detaylarını paylaştı. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Tunç, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Torbalı'da yaşanan bu trajik olayın sorumlularının adalet önünde hesap vereceğine vurgu yaptı.

Bakan Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlığa bağlı müfettişlerin kazayı araştırmak üzere görevlendirildiğini belirtti. Işıkhan, "Yaşanan kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı müfettişlerimiz görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır. Bakanlığımız olarak süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Patlamaya ilişkin derin üzüntü duyduğunu ifade eden Bakan Işıkhan, olayın nedenlerinin aydınlatılması için titizlikle çalışacaklarını vurguladı. Bakanlık müfettişleri, patlamanın sebeplerini ve sorumluluklarını belirlemek üzere kapsamlı bir inceleme başlattı.