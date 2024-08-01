Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, Torbalı Ticaret Odası'nı ziyaret ederek ilçenin sanayi potansiyeline dikkat çekti. TTO Başkanı Abdulvahap Olgun ise İzmir'in yeni Organize Sanayi Bölgesi'nin Torbalı'ya kurulması gerektiğini vurguladı.

Sanayicilerin yer ve personel talepleri masaya yatırıldı

Torbalı Ticaret Odası'nda gerçekleşen toplantıda, bölgedeki sanayicilerin yer ve personel tedariki sorunları detaylı bir şekilde ele alındı. Sanayinin gelişimi ve yerel ekonominin güçlendirilmesi için iş birliğinin artırılması gerektiği belirtildi. TTO Başkanı Olgun, kalifiye eleman sorunu ve sanayicilerin yer taleplerini dile getirdi. Yeni bir Mesleki Eğitim Merkezi ile bu sorunlara çözüm arandığını söyledi.

Altyapı ve yol sorunları gündemde

Olgun, ilçedeki sanayi yollarının bozuk olmasından dolayı yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Sanayi kuruluşlarının ağırlıklı olarak bulunduğu bölgelerdeki yolların yıllardır yapılmadığını ve bu durumun büyük bir mağduriyete yol açtığını belirtti.

Torbalı'nın lojistik avantajları

EBSO Başkanı Yorgancılar, Torbalı'nın İzmir için önemli bir çekim merkezi olduğunu ve ilçenin lojistik konumunun büyük avantaj sağladığını söyledi. İZBAN hattı ile İzmir'e kolay ulaşımın yanı sıra, havalimanına ve otoban bağlantılarının bölgenin cazibesini artırdığını vurguladı.

Meslek lisesi talebi karşılık buluyor

Yorgancılar, Torbalı'da bir Mesleki Eğitim Merkezi kurulması talebi ile ilgili TOBB Başkanı Rıfat Bey ile görüşeceklerini ve gerekli çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.