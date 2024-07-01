İzmir’in Torbalı ilçesinde meydana gelen patlama, denetimsizlik ve mevzuat eksikliklerinin tehlikeli sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi. MMO İzmir Şubesi, patlamada yaşamını yitiren vatandaşlara rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

İlk incelemeler ne diyor?

Torbalı’daki patlamanın nedeninin büyük endüstriyel LPG tüpü ile yer ocağı arasındaki bağlantıda meydana gelen kaçak olduğu düşünülüyor. Gaz kaçak alarm cihazının bulunmaması ve yeterli havalandırma sisteminin olmaması gaz birikimini fark edilememesine yol açtı. Henüz belirlenemeyen bir kıvılcımın patlamaya neden olduğu belirtiliyor.

Denetimsizlik ve mevzuat eksiklikleri

MMO İzmir Şubesi, bilinçsiz kurulan tesisatlar, bakımsızlık ve denetimsizlik nedeniyle benzer patlamaların devam edeceğini ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin tehlikede olduğunu vurguladı. Torbalı’daki patlamanın temel nedeni olarak denetimsizlik ve mevzuat boşlukları gösterildi.

Hangi önlemler alınmalı?

Günümüzde restoranlar, lokantalar ve sanayi kuruluşlarında yoğun olarak LPG, CNG, LNG ve doğalgaz kullanılıyor. Gaz yakan cihazların kullanımı hızla artarken, denetim mekanizmaları yetersiz kalıyor. MMO İzmir Şubesi, patlamaların ve can kayıplarının önüne geçmek için şu önerilerde bulunuyor:

Ulusal Mevzuat: LPG, CNG, LNG gibi gaz yakıtların tesisat, kurulum ve cihaz konularında ulusal mevzuat oluşturulmalı.

CE İşaretlemesi: Gaz ile çalışan yakıcı cihazlar için iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlandırması kriterlerine CE işaretlemesi eklenmeli.

Depolama ve Tesisat: Depolanan gaz ile yakıcı cihaz aynı mahalde bulunmamalı ve tesisatlar yılda bir kez yasal mevzuatla belirlenecek kurumlar tarafından denetlenmeli.

Uygun Malzeme: Tesisatta kullanılacak boru ve armatürler gaz yakıt kullanımına uygun olmalı.

Uzman Montaj: Tesisat projeleri uzman makine mühendisleri tarafından hazırlanmalı ve montaj uzman teknik personel tarafından yapılmalı.

Uzman Değişim: Yakıt tüpü değişimleri gaz sağlayıcı firmaların uzman teknik personeli tarafından gerçekleştirilmelidir.

Acil düzenleme ve denetim çağrısı

MMO İzmir Şubesi, gaz yakan cihaz kullanan işletmeler için projesinden montajına ve işletilmesine kadar olan tüm süreçlerin tanımlandığı bir düzenlemeye acilen ihtiyaç duyulduğunu belirtti. MMO, her yıl yaşanan patlama ve ölüm haberlerinin önlenmesi için derhal yönetmelik hazırlanmalı ve belirlenen ulusal kriterlere uygun kamusal denetimler gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.