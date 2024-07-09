İzmir'in Ayrancılar Mahallesi’nde 30 Haziran’da bir lokantada meydana gelen patlama, büyük bir yıkıma ve can kaybına yol açtı. Patlama sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 63 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgedeki esnafların iş yerlerinde ciddi maddi hasar oluştu, bu durum ekonomik olarak zor duruma düşmelerine neden oldu.

Patlamanın ardından başlatılan yardım çalışmaları, bölge halkı ve esnaf için umut kaynağı oldu. İzmir Valiliği, AFAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı Kaymakamlığı, Torbalı Belediyesi ve diğer yetkililer, olayın soruşturulması ve mağdurlara destek olunması için çalışmalarını sürdürüyor.

"Tüm imkanları seferber edeceğiz"

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, patlamadan etkilenen esnafı ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi. Olgun, "Bu zor günleri birlikte atlatacağız" diyerek yaptığı açıklamada, "Zarar gören oda üyesi esnafımızın zararının giderilmesi için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Torbalı Ticaret Odası olarak esnafımızın ekonomik olarak toparlanması ve iş yerlerinin yeniden faaliyete geçmesi için gerekli tüm desteği sağlamak istiyoruz. Çarşamba günü gerçekleşecek meclis toplantımızda, esnafımızın maddi zararının karşılanması ile ilgili karar alacağız ve en kısa sürede zararları karşılayacağız" dedi.