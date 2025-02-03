Torbalı’nın Özbey Mahallesi’nde, geleneksel hale gelen Deve Güreşi Festivali bu yıl büyük bir coşku içinde yapıldı. 16. kez düzenlenen etkinlikte, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 160 pehlivan deve kıyasıya güreşti. Festivale katılım ise bu yıl rekor seviyeye çıkarak yaklaşık 35 bin kişiye ulaştı.

Festivalin coşkusu başından sonuna kadar devam etti

Festival, renkli halk oyunları gösterileriyle başladı ve izleyiciler bayrak güreşleri ve başaltı güreşleriyle büyük heyecan yaşadı. Günün en çok beklenen mücadeleleri olan kupa güreşlerinde ise adeta nefesler tutuldu. Arenada yaşanan coşkulu atmosferde katılımcılar mangallarını yakarak geleneksel festival keyfini doyasıya yaşadı.

Torbalı Belediye Başkanı Demir: “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”

Festivalde Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir de bir konuşma yaptı. Konuşmasında, festivalin geleneksel Türk kültürünü yaşatma açısından önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayan Başkan Demir, “Antalya’dan Burdur’a, Aydın’dan Muğla’ya, Balıkesir’den İzmir’e kadar, dağlarında çiçekler açan güzel İzmir’imizden, Anafartalar’da top yoksa tüfekle, tüfek yoksa süngüyle, süngü yoksa bedeniyle ‘Hücum’ diyen Mustafa Kemal’in askerleriyiz. Festivalimize hepiniz hoş geldiniz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: “Geleneklerimizin yanında olacağız”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da festivale katılarak, gelenek ve görenekleri yaşatma adına her zaman destek olacaklarını ifade etti. Tugay, “Bu dönemde deve güreşlerinin olduğu her yere vatandaşlarımıza merhaba demek için geldim. İzmir’de halkımızın yaşatmaya çalıştığı bütün gelenek ve göreneklerin yanındayız, olmaya devam edeceğiz” dedi.