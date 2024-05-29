İzmir'in Torbalı ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen trajik olayda, 25 yaşındaki Kamil Yılmaz, henüz belirlenemeyen bir nedenle anne ve babasıyla tartıştı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Yılmaz, tartışmanın alevlenmesi üzerine yanında bulunan tabancayla annesi Sevilay Yılmaz (48) ve babası Hikmet Yılmaz'a (50) ateş etti.

Çifte Cinayet ve İntihar Girişimi

Cinnet getiren Kamil Yılmaz, anne ve babasını vurduktan sonra aynı tabancayla kendisine ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Sevilay ve Hikmet Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Kamil Yılmaz ise kanlar içinde yere yığıldı.

Olay Anında Evde Bulunan Kızları Durumu Bildirdi

Olay sırasında evde bulunan Yılmaz çiftinin 13 yaşındaki kızı A.D.Y., yaşanan dehşeti 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, küçük kızı evden çıkarırken, sağlık ekipleri Sevilay ve Hikmet Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini, Kamil Yılmaz'ın ise ağır yaralı olduğunu tespit etti.

Yaralı Genç Hastaneye Kaldırıldı

Ağır yaralanan Kamil Yılmaz, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve babasının cansız bedenleri, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayın şokunu yaşayan A.D.Y. ise polis tarafından dayısına teslim edildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Bu trajik olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş kapsamlı olarak devam ediyor. Polis, olayın tüm detaylarını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.