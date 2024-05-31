Yangın, sanayi kuruluşlarının üst kısmında bulunan zeytinlik alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, çevredeki ormanlık alanlara sıçradı ve yangın kontrol altına alınmakta zorlandı.

Ekipler seferber oldu

Yangını söndürmek için Orman İşletme Şefliği, İzmir İtfaiyesi ve Torbalı Belediyesi ekipleri alarma geçti. Karadan yapılan müdahalelere ek olarak, yangını kontrol altına almak amacıyla havadan helikopterlerle de yoğun bir söndürme çalışması yürütülüyor. Ekipler, yangının daha fazla alana yayılmasını önlemek için aralıksız çalışıyor.