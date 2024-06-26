İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısı kapsamında gerçekleştirilen "Tarım Toplumundan Sanayi Toplumuna Antik Metropolis'ten Torbalı'ya" projesi, bu değerli mirası gün yüzüne çıkarmayı ve genç nesillere aktarmayı hedefliyor.

Projenin açılış konuşmasını yapan proje yürütücüsü Esra Yazgan, "Toplumda derin izler bırakan tarım devriminden sanayi devrimine geçişin öneminin anlatıldığı projemiz ile öğrencilerimizin bu gelişim sürecini yaparak yaşayarak öğrenmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Projenin gerçekleştirilmesi sürecinde desteklerini esirgemeyen başta İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi olmak üzere projeye katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim." dedi.

Proje uzmanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Raziye Çakıcıoğlu Oban, Torbalı'nın geçmişten günümüze verimli bir tarım arazisi olduğunu, birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve günümüzde ise Torbalı'nın tarım ve sanayi potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca, Torbalılı olarak böyle bir projede yer almanın kendisi için hem bir sorumluluk hem de gurur kaynağı olduğunu ifade etti.