İzmir’in Torbalı ilçesinde Türk Hava Kurumu’na (THK) ait eğitim uçağı düştü. Kırbaş Mahallesi’nde meydana gelen kazada pilot adayı Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekipler, kazanın ardından bölgede inceleme başlattı.

Uçak irtifa kaybedip Torbalı'da bir tarlaya çakıldı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Selçuk Efes Havaalanı’ndan kalkan Cessna-172 tipi eğitim uçağının Kırbaş Mahallesi’nde mısır tarlasına düşmesiyle meydana geldi. İlk belirlemelere göre uçak irtifa kaybederek dik şekilde tarlaya çakıldı.

Valilikten açıklama geldi

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Selçuk Havalimanı’ndan havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait eğitim uçağı, Torbalı İlçesi Kırbaş Mevkii’nde kaza kırıma uğramıştır. Yapılan ilk incelemelerde 1994 doğumlu pilot Berfu Hatipoğlu’nun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Kaza ile ilgili tahkikat sürmektedir.”

En büyük hayali pilotluktu

Bir hava yolu şirketinde kabin amiri olarak çalışan 31 yaşındaki Berfu Hatipoğlu’nun en büyük hayalinin pilot olmak olduğu öğrenildi. Hatipoğlu’nun bu hayali için 3 aydır eğitim aldığı ve kazanın tek başına yaptığı uçuş sırasında meydana geldiği belirtildi.

Tarla sahibi: “Uçak başüstü çakıldı”

Uçağın düştüğü tarlanın sahibi Ali Çoban, olayı şöyle anlattı:

“Evime 200 metre uzaktaydım. Uçağın süzüldüğünü gördüm, ardından başüstü yere çakıldı. Benzin kokusunu alınca patlama ihtimaline karşı kimseyi yaklaştırmadım. Hemen ekiplere haber verdim.”

Enkaz kaldırıldı

Kaza kırım ekibinin ve savcının incelemelerinin ardından uçak vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılarak kamyonla taşındı. Teknik inceleme yapılacağı belirtildi.