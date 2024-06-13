Torbalı Belediyesi, engelli bireylere istihdam fırsatı sunmak amacıyla Sadık İleri Bulvarı Girişi’nde 'Kırmızı Kafe' projesini hayata geçiriyor. Bu proje ile engelli istihdamına destek verilirken, vatandaşlar ve aileleri için keyifli bir ortam oluşturulacak.

Sizleri bekliyor

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Engelli istihdamıyla fark yaratacağız. Saat 18.00’da Kırmızı Kafe'mizin kapılarını açıyoruz. Sizleri, engelli kardeşlerimize iş imkanı sağlayarak topluma katkıda bulunmayı amaçlayan bu özel mekanımıza ailenizle keyifli zaman geçirmeye ve farkındalık yaratmaya davet ediyoruz.”