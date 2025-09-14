İzmir Torbalı Yazıbaşı’ndaki bir fabrikanın arazisinde 53 yaşındaki Ayhan Subaşı ölü bulundu. İlk bulgular ölümün doğal yollardan gerçekleştiğini gösteriyor.

Fabrika arazisinde ceset bulundu

İzmir’in Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi’nde bir fabrikanın arazisinde çalışan 53 yaşındaki Ayhan Subaşı ölü bulundu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerinin yaptığı incelemelere göre, Subaşı’nın ölümü doğal yollardan gerçekleşmiş olabilir.

Subaşı’nın kimsesiz olduğu ve fabrikada kaldığı iddia ediliyor. Bu nedenle yakınlarına ulaşılamadı.

Olayla ilgili olarak Torbalı Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Ölüm nedenine ilişkin detaylı incelemeler devam ediyor.