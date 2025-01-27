Torbalı, geleneksel bir kültürel mirasa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 16. Deve Güreşi Festivali, 2 Şubat Pazar günü Özbey’deki Deve Güreşi Alanı’nda gerçekleştirilecek. Festivalde, pehlivan develer arenada kıyasıya mücadele ederken, vatandaşlar yöresel lezzetler ve alışveriş stantlarıyla keyifli bir gün geçirecek.

Ege’nin en büyük deve güreşi Torbalı’da

Her yıl yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı ve bölge halkının en sevilen etkinliklerinden biri olan Deve Güreşi Festivali, bu yıl da yoğun ilgi görmeye hazırlanıyor. Antalya, Balıkesir, Isparta ve Çanakkale gibi şehirlerden gelen pehlivan develer, Torbalı Arenası’nda güreş severlerle buluşacak. Festival alanında kurulacak stantlarda yerel ürünler sergilenirken, geleneksel müzik dinletileri ve yöresel lezzetlerle ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunulacak.

"Coşku dolu festivale bekliyoruz"

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, festivale tüm vatandaşları davet ederek şu ifadeleri kullandı: “Torbalı’mızın en önemli geleneklerinden biri olan Deve Güreşi Festivali, kültürel mirasımızı yaşatmak için büyük bir fırsat sunuyor. Ege’nin dört bir yanından gelen şampiyon develer, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Bu organizasyonda, dostluk ve dayanışma ruhunu hep birlikte deneyimleyeceğiz. Tüm halkımızı bu renkli ve coşku dolu festivale bekliyoruz.”

Belediye ekipleri, festival alanındaki hazırlıklarını hızla tamamlarken, ziyaretçilerin güvenliği ve konforu için tüm önlemler alındı. İzmir başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de yoğun katılım beklenen etkinlik, yöre halkını bir araya getirerek kültürel bağları güçlendirmeyi hedefliyor.