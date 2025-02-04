Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1 Şubat 2025 tarihinde Yedi Eylül Mahallesi’nde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Güvenlik kameraları şüphelileri ele verdi

Bölgedeki apartmanların güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren iki şüpheliyi tespit etti. Yapılan operasyon sonucu şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet fişek ele geçirildi.

1 kişi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.