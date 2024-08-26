Torbalı Belediyesi, tarım ve zeytin alanlarının hobi bahçeleri adı altında yok edilmesine karşı mücadeleye devam ediyor. Başkan Övünç Demir, bu kapsamda köy kahvelerine astırdığı afişlerle vatandaşları uyararak, bu tür alanların satın alınmaması gerektiğini belirtti.

Tarım arazileri korunuyor

Torbalı Belediyesi, tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülmesinin çevresel ve ekonomik kayıplara yol açtığını vurguluyor. Belediye, bu konuda kararlılığını artırarak, tarım arazilerini korumak için mühürleme ve yıkım işlemlerine devam ediyor.

Başkan Demir, “Hobi bahçesi adı altında tarım arazilerimizi ve zeytinliklerimizi işgal eden yasa dışı yapılara geçit vermiyoruz. Görüntü kirliliği ve çevresel zararın önüne geçmek için ilgili kanun çerçevesinde mühürleme ve yıkım işlemleri uyguluyoruz. Hobi bahçesi almayın, zararlı çıkmayın!” diyerek vatandaşları bilgilendirdi.