Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir’in talimatı ile denetimlerini sıklaştıran zabıta

ekipleri, geçtiğimiz günlerde Aslanlar Mahallesi’nde hobi bahçesine izinsiz bir şekilde

elektrik hattı çeken şahısları suçüstü yakaladı. Torbalı Belediyesi tarafından şahıslara

40 bin lira cezai işlem uygulandı.

Tarım arazilerinin, hobi bahçeleri adı altında yok edilmeye devam ediyor. İlçenin dört bir

yanına yapılan yapılar nedeniyle tarım yerle bir olurken, hobi bahçeleri ile mücadele sürüyor.

Bu kapsamda Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir’in talimatı ile denetimlerini sıklaştıran

zabıta ekipleri, geçtiğimiz günlerde Aslanlar Mahallesi’nde hobi bahçesine izinsiz bir şekilde

elektrik hattı çeken şahısları suçüstü yakaladı. Torbalı Belediyesi tarafından şahıslara 40 bin

lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca elektrik hattı çekmek için izinsiz şekilde kazılan alanın

asfalt maliyeti de belirlenerek, şahıslara fatura edilecek.

Demir, “Hobi Bahçelerine Kesinlikle Taviz Vermeyeceğiz”

İlçe genelinde kurallara uymayanlara kesinlikle taviz vermeyeceklerini belirten Torbalı

Belediye Başkanı Övünç Demir, “Maalesef ilçemizin dört bir yanında tarım arazilerimiz

“Hobi bahçeleri” adı altında yok ediliyor. Torbalı Belediyesi olarak kanunlar çerçevesinde

mücadelemizi sürdürüyoruz. Son olarak Aslanlar mahallemizde izinsiz olarak elektrik hattı

çeken şahısları suçüstü yakalayarak cezai işlem uyguladık. Hobi bahçelerine kesinlikle taviz

vermeyeceğiz. Yetkilerimiz çerçevesinde en ağır şekilde cezalandıracağız” ifadelerini

kullandı.