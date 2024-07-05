Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun'un öncülüğünde düzenlenen canlı yayında, SMA hastası İkbal Bebek için büyük bir bağış kampanyası gerçekleştirildi. 2 saat içerisinde yaklaşık 500 bin TL bağış toplandı.

İkbal Bebek'in yaşam mücadelesi

Torbalı’da, 18 günlükken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konan İkbal Bebek'in yaşam mücadelesi devam ediyor. Kardeş'in tek şansı olan Zolgensma tedavisi için gereken tutar 1 milyon 819 bin dolar. Ailesi, bu amansız hastalıkla mücadelede sürdürdükleri kampanyaları, zaman zaman düzenledikleri canlı yayınlarla destekliyor. Yapılan canlı yayınların sonuncusuna Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun katıldı. Önceki akşam saat 20:00’da gerçekleşen canlı yayında SMA savaşçısı İkbal Bebek için 500 bin TL’ye yakın bağış toplandı.

Aileden Başkan Olgun’a teşekkür

Torbalı Ticaret Odası meclisi, yönetim kurulu, meslek komiteleri ve personelinin yaptığı bağışlar, İkbal Bebek'in ailesi ve sevenlerine büyük sevinç yaşattı. 6 aydır kampanyası devam eden İkbal Bebek için bir rekor elde ettiklerini söyleyen baba Umut Kardeş, Abdulvahap Olgun ve Ticaret Odası heyetine minnettar olduklarını belirtti. Başkan Abdulvahap Olgun'un katılımıyla gerçekleşen son canlı yayında, Torbalı halkı ve iş dünyasından büyük destek geldi.

Tüm Tobalı halkına çağrı

İkbal Bebek için çağrıda bulunan Başkan Abdulvahap Olgun, "İkbal bebeğimizin sağlığı için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Bu tür kampanyalar, toplumumuzun birlik ve dayanışma ruhunu ortaya koyuyor. Meclisimiz, kadın girişimcilerimiz ve genç girişimcilerimizin de katkılarıyla, güzel bebeğimizin tedavi sürecine ciddi bir destek sağlamış olduk. Tüm Torbalı halkından, bu mücadeleye omuz vererek destek olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.