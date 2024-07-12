Yangın, İzmir’in torbalı ilçesi Ayrancılar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın sabah saatlerinde başladı. Henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü bir iş merkezi alevlere teslim oldu. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk ediliyor.

Yanan binada yaralan veya hayatını kaybeden bir vatandaş olup olmadığına dair herhangi bir bilgi verilmedi. Çevredeki vatandaşlar korku ve panik içerinde yangının söndürülmesini bekliyor.

Bölge güvenlik güçleri tarafından ablukaya alındı.

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