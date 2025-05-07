Torbalı’da kurulması planlanan kağıt fabrikası, ilçede büyük tartışmalara yol açtı. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, projeye karşı sert bir açıklama yaparak, fabrikanın çevresel etkileri ve halk sağlığına yönelik tehditlere dikkat çekti. Başkan Demir, Torbalı’nın doğasının korunması gerektiğini vurgulayarak, çevreye zarar verecek hiçbir projeye onay vermeyeceklerini söyledi.

Başkan Demir’den çevre duyarlılığına önemli vurgu

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, ilçeye yapılmak istenen kağıt fabrikası projesinin, doğayı tahrip eden bir yatırım olduğuna dikkat çekti. Gurgur Dağı eteklerine kurulmak istenen fabrikanın, 1.5 milyon litre yeraltı suyu çekeceğini ve bölgedeki tarımsal üretimi olumsuz etkileyeceğini belirten Başkan Demir, “Bu proje, halkın sağlığını hedef almaktadır" dedi.

Başkan Demir’in açıklamasının tamamı şu şekilde:

Torbalı’da Gurgur Dağı eteklerine kurulmak istenen ve günde yaklaşık 1.5 milyon litre yeraltı suyu çekecek kağıt fabrikası projesi, yatırım değil talan ve yıkım projesidir. Çiftçimizin suyuna göz diken, bölgemizdeki berekete göz diken bu proje ile yer altı sularımızı kurutacak, toprağımıza ve havamıza geri dönülmez zararlar verecektir.

“Yatırım”, “istihdam” gibi süslü ifadelerle pazarlamaya çalıştıkları bu fabrika kurulursa; Torbalılı üreticimiz mahsulünü sulayacak su bulamayacak, aileleri ile birlikte on binlerce hemşehrimiz mağdur olacaktır.

Geçmişte bu tür tesislerin çevreye verdiği zarar ortadadır. Bu fabrika sadece Torbalı Ovası’nı değil çevredeki tüm tarımsal üretimi olumsuz etkileyecektir.

Torbalı Belediyesi olarak biz, ilçemize yapılacak nitelikli yatırımlara elbette karşı değiliz. Ancak bu fabrika planı, doğrudan Torbalı halkının sağlığını, tarımını, ekolojik dengesini hedef almaktadır. Biz bu oyunu görüyoruz.

Rant uğruna toprağımızı kurban ettirmeyeceğiz!

Torbalı Belediyesi olarak hukuki süreci de başlattık. Gerekirse halkımızla birlikte sahaya da inecek ve bu doğa talanına siper olacağız.

Bu ilçenin havası da, suyu da, toprağı da bizimdir.

Çiftçimizin ekmeğine, çocuklarımızın sağlıklı gıda hakkına, cennet doğamızın bir karış toprağına kast edenler karşısında bizi bulacaktır.