İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde, bir restoranda meydana gelen sanayi tipi tüp patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi ise yaralandı. Olayın ardından bölgedeki hasar tespit çalışmaları başladı.

Patlamanın etkisiyle ortalık savaş alanına döndü

Saat 14.45'te yaşanan patlamada, restoran ve çevresi adeta savaş alanına döndü. Patlama ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşlar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan patlamada, Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), kardeşi Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ (24) hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında, sanayi tüpünü değiştirdiği iddia edilen tüpçü M.K. ve işletme sahibi G.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hasar tespit çalışmaları başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekipler, sabah saatlerinde hasar tespit çalışmalarına başladı. AFAD ve jandarma ekipleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.