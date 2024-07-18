Yangının fark edilmesi üzerine köylüler hemen itfaiyeye haber verdi. Beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan alevlerle mücadele etmek için kendi imkanlarını seferber eden köylüler, ağaç dallarını kırarak ve su taşıyarak yangına müdahale ettiler. Bu özverili çalışma, yangının büyümesini önlemekte büyük rol oynadı.

İtfaiye ekipleri olay yerine hızla ulaştı ve yangına profesyonel bir müdahalede bulundu. Köylülerin çabaları ve itfaiye ekiplerinin etkili çalışmaları sayesinde yangın, çevredeki evlere ve tarım alanlarına zarar vermeden kontrol altına alındı.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangının söndürülmesinin ardından, çıkış nedeni hakkında detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldı. Türkmenköy muhtarı Ali Çıvgın, köylülerin duyarlılığı ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyük bir felaketin önlendiğini belirtti ve tüm köylülere ve ekiplere teşekkür etti.