Torbalı Belediyesi, çevreye verdiği önem ve yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Bu kapsamda, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çevre Haftası etkinlikleri, renkli bir şenlikle karşılandı. Belediye Başkan Vekili Ertan Çelik'in de katıldığı etkinlikte, öğrenciler çevre bilincini destekleyen çeşitli etkinliklere katıldılar ve Doğa Dostu Çocuk Sertifikası ile ödüllendirildiler.

Çevre Haftası Şenliği'nde, Torbalı'da ilk defa gerçekleştirilen atölye çalışmaları büyük ilgi gördü. Doğal Krem ve Esans Atölyesi, Eski Tişörtünü Getir Çantanı Götür Atölyesi, Tohum Topu Atölyesi ve Kompost Atölyesi gibi etkinliklerle öğrenciler çevre konularında bilgi sahibi oldu ve katkıda bulundu. Ayrıca, atık pilleri getiren öğrencilere sertifikalar verildi ve bitkisel atık yağ toplayan belediye ekipleri, 5 litre bitkisel atık yağını getirenlere sıvı sabun hediye etti.

Şenlik, atık materyal sergisi, fidan dağıtımı ve müzik dinletisi gibi etkinliklerle renklendi. Torbalı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Gökben Yılmaz, çevre duyarlılığını artırmak ve sürdürülebilir yaşam tarzlarını teşvik etmek amacıyla benzer etkinlikleri daha sık düzenleme niyetinde olduklarını belirtti.