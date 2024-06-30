Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, yaptığı ilk açıklamada, patlamada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 63 kişinin de yaralandığını söyledi.

İlk belirlemelere göre, bir binanın zemin katında bulunan unlu mamuller dükkanında saat 15.00 sıralarında gerçekleşen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti. Olayda ayrıca 10'u ağır olmak üzere 20 kişi de yaralandı.

Patlamanın etkisiyle binanın ön cephesi ve karşı binasında ciddi hasar meydana gelirken, çevredeki diğer binaların camları da kırıldı. İtfaiye, ambulans ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal ederek kurtarma çalışmalarına başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle çevredeki iş yerleri ve binalarda büyük hasar oluştuğu ilk görüntülerde belirlendi.