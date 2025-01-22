İzmir'in Torbalı ilçesinde dün gece yaşanan silahlı saldırı, ilçeyi sarsan bir olay olarak kayda geçti. Torbalı'nın Tepeköy Meydanı'nda, taksici Süleyman Altun'un eski çalışanları Abdullah Altuntaş, Mahsum Altuntaş ve Ahmet Kesik’i silahla vurması sonucu, Abdullah Altuntaş hayatını kaybederken, diğer iki yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, olay saat 23:30 sularında meydana geldi. Taksici Süleyman Altun, eski çalışanlarını çalıştırdığı gerekçesiyle Abdullah Altuntaş, Mahsum Altuntaş ve Ahmet Kesik ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Altun yanındaki silah ile üç kişiyi vurdu.

Abdullah Altuntaş hayatını kaybetti

Yaralanan üç kişi, Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Abdullah Altuntaş kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Mahsum Altuntaş, hastanede acil ameliyata alınarak yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Ahmet Kesik ise durumu daha ağır olduğu için İzmir'e sevk edildi.

Süleyman Altun gözaltına alındı

Olay sonrası, polis ekipleri tarafından taksici Süleyman Altun yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Abdullah Altuntaş’ın cenazesi Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.