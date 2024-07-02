Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde, bir lokantada meydana gelen sanayi tipi tüp patlaması 5 kişinin ölümüne ve 63 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Olayda 20 dükkan, 11 bina ve 11 araç zarar gördü. İncelemeler sonucunda, patlamanın yaşandığı lokantanın 11 aydır ruhsatsız olduğu ve bu şekilde faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Adliyeye sevk edildi

Öte yandan, gözaltına alınan lokanta sahibi G.K. ile iş yerinin tüpünü değiştiren M.K. adliyeye sevk edildi. Lokanta sahibi G.K., ifadesinde tüpün cumartesi günü öğleden sonra değiştirildiğini, iş yerinin saat 02.00’ye kadar açık olduğunu ve herhangi bir gaz kokusu almadıklarını öne sürdü. Tüpü değiştiren M.K. ise işlemi usule uygun yaptığını iddia etti.