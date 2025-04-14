Torbalı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl da geleneği sürdürüyor. 17. Uçurtma Şenliği, 21 Nisan Pazar günü Özbey Deve Güreşi Alanı’nda rengarenk bir atmosfere sahne olacak.

Etkinlikler sabah 10’da başlıyor

Saat 10.00’da başlayacak şenlikte eğlenceli aktiviteler çocuklarla buluşacak. Dekatlon parkuru, oyunlar, müzikler, dans gösterileri, sürpriz hediyeler ve ikramlar ile dolu dolu bir gün Torbalılıları bekliyor.

Uçurtma yarışmaları ve ödüllerle dolu bir gün

Çocuklara ücretsiz uçurtmaların dağıtılacağı etkinlikte, farklı kategorilerde uçurtma yarışmaları da düzenlenecek. Gökyüzünü süsleyen en yaratıcı ve en yükseğe çıkan uçurtmalar, ödüllerle taçlandırılacak.

Başkan Övünç Demir’den tüm ilçeye davet

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, tüm halkı Pazar günü gerçekleşecek bu özel etkinliğe davet etti. Başkan Demir, “İlçemiz için geleneksel hale gelen Uçurtma Şenliği’mizin bu yıl 17.’sini düzenliyoruz. Baharın gelişiyle birlikte 23 Nisan’ı kutlamak için gökyüzünü çocukların neşesiyle dolduracağız. Herkesi bu coşkuya ortak olmaya çağırıyoruz” dedi.