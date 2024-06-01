Torbalı’da korkutan orman yangını yaşandı. Olay bugün saat 12:00 sularında Kuşçuburun Mahallesi’nde meydana geldi. Yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangının Çıkış Sebebi Henüz Bilinmiyor

Henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı Taş Ocağı mevkisinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan da yapılan müdahale ile orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.

Yoğun Müdahale ile Yangın Söndürüldü

Yangına 2 helikopter, 15 arazöz ve 60 işçi müdahale etti. Yoğun çabalar sonucunda yangın kontrol altına alınabildi. Ancak bu süreçte yaklaşık 30 dönümlük ormanlık alan tamamen yanarak kül oldu.

Yangının Ardından

Yangın nedeniyle bölgede büyük bir tahribat oluştu. Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, yangının çıkış nedenini araştırmak üzere inceleme başlattı.