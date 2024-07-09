İZMİR (AA) - Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, 30 Haziran'daki patlamada iş yerleri zarar gören esnafa destek sağlayacaklarını bildirdi.

Olgun, yaptığı yazılı açıklamada patlamada zarar gören iş yerlerinde incelemede bulunduklarını, esnafa geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini ifade etti.



Zor günleri birlikte atlatacaklarını kaydeden Olgun, şöyle konuştu:



"Zarar gören oda üyesi esnafımızın zararının giderilmesi için destekte bulunacağız. Torbalı Ticaret Odası olarak, esnafımızın ekonomik olarak toparlanması ve iş yerlerinin yeniden faaliyete geçmesi için gerekli tüm desteği sağlamak istiyoruz. Çarşamba günü gerçekleşecek olan meclis toplantımızda, esnafımızın maddi zararının karşılanması ile ilgili bir karar alacağız ve en kısa sürede esnafımızın zararını karşılayacağız."



Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki lokantada 30 Haziran'da patlama meydana gelmiş, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmış, çok sayıda iş yeri hasar görmüştü.



