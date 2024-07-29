İzmir’in Torbalı ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, 24 yaşındaki Mustafa Aydoğan tren raylarının üzerinde hareketsiz şekilde bulundu. Yapılan ilk incelemede, ölümüne çakmak gazının neden olduğu belirlendi.

Olayın detayları

İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde, geçtiğimiz günlerde trajik bir olay yaşandı. Genç yaşta hayatını kaybeden Mustafa Aydoğan, tren raylarının üzerinde hareketsiz bir şekilde bulundu. İddialara göre, genç adamın raylar üzerindeki durumu çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Durumun hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen yetkililer, Aydoğan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Çakmak gazı şüphesi

Olay yeri incelemesinde, Aydoğan’ın yanında çakmak gazı bulundurulduğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre, çakmak gazının Aydoğan’ın ölümüne neden olduğu değerlendiriliyor. Gazın neden olduğu zehirlenme sonucu hayatını kaybeden gencin cansız bedeni, adli tıp morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili olarak, Aydoğan’ın çakmak gazını nasıl temin ettiği ve olaya nasıl geldiği araştırılmakta. Emniyet yetkilileri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için detaylı bir inceleme yapacaklarını belirtti.