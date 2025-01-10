İtalya Serie A’da bu sezon beklentilerin uzağında kalan Juventus, 11 Ocak Cumartesi günü Torino deplasmanına konuk oluyor. Torino Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Juventus namağlup ama durgun

Juventus, bu sezon ligde 7 galibiyet ve 11 beraberlikle namağlup unvanını korurken, topladığı 32 puanla 5. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, özellikle yüksek sayıda beraberlik almasıyla dikkat çekiyor. Milli oyuncu Kenan Yıldız, sezon boyunca 3 gol ve 3 asistlik performansıyla takımın önemli parçalarından biri oldu. Juventus’un gol yollarındaki en etkili ismi ise Dusan Vlahovic, 7 golle takımına katkı sağladı.

Son olarak Milan karşısında kupada 2-1 mağlup olan Juventus, bu karşılaşmayı kazanarak moral bulmayı ve üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.

Torino’da gol sorunu devam ediyor

Ev sahibi Torino, bu sezon gol yollarında etkisiz bir performans sergiliyor. Ligde çıktığı 19 maçta 5 galibiyet alabilen Torino, rakip fileleri yalnızca 19 kez havalandırdı. 21 puanla 11. sırada bulunan Torino, Juventus karşısında güçlü bir performans sergileyerek moral kazanmayı amaçlıyor.

Maç detayları:

Tarih: 11 Ocak Cumartesi

Saat: 20.00

Stadyum: Torino Olimpiyat Stadyumu

Yayın Kanalı: S Sport Plus

Kenan Yıldız ilk 11’de bekleniyor

Milli oyuncu Kenan Yıldız, Torino deplasmanında Juventus formasıyla sahaya ilk 11’de çıkması beklenen isimlerden biri. Kenan’ın sergileyeceği performans, siyah-beyazlı ekibin hücum hattındaki başarısı için kritik önem taşıyor.