Göztepe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken kaleci Lis ile ilgili taraftarın ateşi hiç düşmüyor. Southampton’un Polonyalı kaleciyi satmayı düşünmesi ve bu sezon sarı kırmızılı takıma vermek istememesi Göztepelileri derinden üzmüştü. Fakat Sport Republic çatısı altında mücadele eden Göztepe ile Southampton arasında Maetusz Lis polemiği sürerken ilginç bir gelişme yaşandı.

İngiliz ekibi sözleşmesi biten Che Adams’la sözleşme yenilemeyince oyuncu bedelsiz olarak Torino’ya transfer oldu. 28 yaşındaki forvetin ücretsiz olarak kulüpten ayrılması Göztepe taraftarını kızdırdı. Sosyal medya üzerinden tepkisini gösteren sarı kırmızılı taraftarlar, “Herkese var da bize neden yok?”, “Aynı çatı altındakine verirken düşünüyorsunuz ama başkasına bedava”, “Lis en kısa zamanda geri gelmeli” yorumlarında bulundu.