İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı için hazırlanan Torku Spesiyal ikramlık çikolatalar ve Torku Harmoni kolonyalar raflarda yerini aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çumra Şeker Fabrikası bünyesindeki atıştırmalık tesisinde üretilen Torku Spesiyal çikolataların üretimi tamamlandı.

Bol sütlü çikolata ve kaliteli kuruyemişlerin kullanıldığı Torku Spesiyal çikolatalar, içeriği ve lezzetiyle vatandaşlardan beğeni topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atıştırmalık İş Birimi Koordinatörü Mehmet Kölhan, özenle hazırlanan Torku Spesiyal çikolataların tamamen doğal ve katkı maddesi kullanılmadan üretildiğini belirtti.

Kölhan, doğal, lezzetli ve kaliteli bir ikramlık çikolata üretme fikrinin PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu'nun önerisi olduğunu aktararak,"Bizlerde hemen AR-GE, üretim ve pazarlama birimlerimizle koordineli bir şekilde çalışmalara başladık. Türk damak lezzetine uygun olan kuruyemişlerimizi çikolatalarımızda kullanmak üzere hazırlıklarımızı tamamlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Kendi hammaddelerini kullanarak üretim gerçekleştirdiklerinin altını çizen Kölhan, en yüksek kalitedeki kuruyemişleri seçerek çikolata üretimi yaptıklarını aktardı.

- "Torku Spesiyal çikolatalarımız vatandaş tarafından tam not aldı"

Kölhan, spesiyal çikolatanın içerisine kakao yağı ve içerisinde bulunan kuruyemişlerin yağından başka herhangi bir yağ kullanmadıklarının altını çizerek, "İçerisindeki dolguyu da yine aynı şekilde hazırladık. Kuruyemişlerimizde çifte kavrulmuş Giresun fındığı tercih ettik. Antep fıstığında da kuş gözü olarak tabir edilen antep fıstığını kullandık. En kaliteli kuruyemişlerimizi çikolatalarımızla buluşturduk. Çikolatalarımız vatandaş tarafından tam not aldı. Yoğun talep bizleri de mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

- Torku Harmoni kolonyaları esansıyla farkını ortaya koyuyor

Çumra Şeker Fabrikası Kozmetik Ürünler Tesisinde Torku Harmoni Dalından Limon ve Torku Harmoni Lavanta Bahçesi markalı kolonyaların üretimi devam ediyor.

Türkiye'nin büyük etanol üreticisi olan Konya Şeker, kozmetik ürünler tesisinde ürettiği kolonyalarla müşteri memnuniyetini ön planda tutmanın yanı sıra milli sermayeye önemli ölçüde katkı sağlıyor.

Kendi ürettiği etil alkolü kolonya üretiminde kullanan tesis, esansıyla diğer kolonyalara göre farklılığını ön plana çıkarıyor. Ürün yelpazesini genişleterek üretimine devam etmeyi hedefleyen tesis, yurt dışı rakamlarıyla da öne çıkıyor.

Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihracat gerçekleştiren tesiste bayram hazırlıkları tamamlandı ve ürünler raflarda yerini aldı.